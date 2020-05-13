Новак переговорил с главой Минэнерго Саудовской Аравии

Министр энергетики России Александр Новак провел телефонный разговор с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом.

«Россия и Саудовская Аравия довольны появившимися признаками улучшения экономических и рыночных показателей, особенно роста спроса на нефть и ослабления обеспокоенности по поводу ограниченности нефтяных хранилищ, в то время как различные страны по всему миру начинают выходить из режимов жёстких ограничений», — говорится в сообщении российского Минэнерго.

Новак приветствовал дополнительные добровольные существенные сокращения производства, сделанные Саудовской Аравией.

В сообщении также подчеркивается, что Россия и Саудовская Аравия «твёрдо привержены достижению рыночной стабильности и ускорению восстановления баланса на нефтяном рынке».

Накануне Новак обсудил по телефону с министром энергетики США Дэном Бруйеттом ситуацию на рынке нефти.