Новак переговорил с главой Минэнерго Саудовской Аравии

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Министр энергетики России Александр Новак провел телефонный разговор с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом.
Новак переговорил с главой Минэнерго Саудовской Аравии
  • РИА Новости

«Россия и Саудовская Аравия довольны появившимися признаками улучшения экономических и рыночных показателей, особенно роста спроса на нефть и ослабления обеспокоенности по поводу ограниченности нефтяных хранилищ, в то время как различные страны по всему миру начинают выходить из режимов жёстких ограничений», — говорится в сообщении российского Минэнерго.

Новак приветствовал дополнительные добровольные существенные сокращения производства, сделанные Саудовской Аравией.

В сообщении также подчеркивается, что Россия и Саудовская Аравия «твёрдо привержены достижению рыночной стабильности и ускорению восстановления баланса на нефтяном рынке».

Накануне Новак обсудил по телефону с министром энергетики США Дэном Бруйеттом ситуацию на рынке нефти.

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