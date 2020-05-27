ВОЗ объявила о создании фонда для сбора средств

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала фонд для сбора средств со стороны общественности в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

«Чтобы ВОЗ могла реализовывать поставленные задачи, существовала явная необходимость расширить донорский пул и повысить объёмы финансирования. С февраля 2018 года мы неустанно работали в этом направлении, и спустя два года отрадно объявить об официальном запуске фонда ВОЗ», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он отметил, что необходима мобилизация ресурсов, «чтобы расширить число тех, кто может внести взносы в организацию».

22 мая Гебрейесус заявил, что ВОЗ к настоящему времени собрала менее половины из $1,7 млрд, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.