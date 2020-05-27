В больницах Новой Зеландии не осталось пациентов с коронавирусом

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Директор службы здравоохранения Новой Зеландии Эшли Блумфилд в ходе брифинга сообщил, что в больницах Новой Зеландии не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В больницах Новой Зеландии не осталось пациентов с коронавирусом
  • Reuters

«В настоящее время в больницах нет никого с диагнозом COVID-19 после выписки пациента из больницы Миддлмор», — сообщил Блумфилд.

При этом он заявил, что в настоящий момент в стране остаётся 21 заболевший.

Всего в стране выявили 1504 случая инфицирования коронавирусом, 21 человек с COVID-19 скончался.

13 мая в Новой Зеландии отменили действие режима чрезвычайного положения, введённого 25 марта из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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