В больницах Новой Зеландии не осталось пациентов с коронавирусом

Директор службы здравоохранения Новой Зеландии Эшли Блумфилд в ходе брифинга сообщил, что в больницах Новой Зеландии не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«В настоящее время в больницах нет никого с диагнозом COVID-19 после выписки пациента из больницы Миддлмор», — сообщил Блумфилд.

При этом он заявил, что в настоящий момент в стране остаётся 21 заболевший.

Всего в стране выявили 1504 случая инфицирования коронавирусом, 21 человек с COVID-19 скончался.

13 мая в Новой Зеландии отменили действие режима чрезвычайного положения, введённого 25 марта из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.