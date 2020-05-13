В Новой Зеландии отменили режим ЧП

В Новой Зеландии отменили действие режима чрезвычайного положения, введённого 25 марта из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Чрезвычайное положение на всей территории Новой Зеландии отменено, и объявлен общенациональный переходный период, поскольку страна готовится перейти на второй уровень угрозы безопасности в связи с COVID-19», — говорится в сообщении министра гражданской обороны Пеени Хенаре.

Уточняется, что переходный период продлится на территории страны в течение следующих 90 дней.

4 мая сообщалось, что в Новой Зеландии за сутки не выявили новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.