В Новой Зеландии отменили режим ЧП

Короткая ссылка
В Новой Зеландии отменили действие режима чрезвычайного положения, введённого 25 марта из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Чрезвычайное положение на всей территории Новой Зеландии отменено, и объявлен общенациональный переходный период, поскольку страна готовится перейти на второй уровень угрозы безопасности в связи с COVID-19», — говорится в сообщении министра гражданской обороны Пеени Хенаре.

Уточняется, что переходный период продлится на территории страны в течение следующих 90 дней.

4 мая сообщалось, что в Новой Зеландии за сутки не выявили новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить