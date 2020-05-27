Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Швеции Анн Линде. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы двусторонних отношений с акцентом на продвижение практического сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

В МИД сообщили о проработке возможности организации в начале июня видеоконференции сопредседателей межправительственного российско-шведского наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству.

Лавров и Линде затронули вопрос противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

«Констатирована необходимость укрепления международного сотрудничества перед лицом пандемии COVID-19 и её социально-экономических последствий при координирующей роли Всемирной организации здравоохранения», — говорится в сообщении.

Стороны условились о дальнейшем взаимодействии в многосторонних региональных форматах на севере Европы и в Арктике, в том числе с учётом предстоящего в 2021—2023 годах председательства России в Арктическом совете.

Министры также затронули тему разоружения, «включая последствия заявления Вашингтона о выходе США из Договора по открытому небу, подготовку к Обзорной конференции ДНЯО, ситуацию на Конференции по разоружению в Женеве».

«При обсуждении кризиса на Украине подчёркнута безальтернативность минского комплекса мер. При этом российской стороной акцентировано, что договорённости должны выполняться во всей их полноте и последовательности, включая налаживание прямого и устойчивого диалога между сторонами конфликта: Киевом, Донецком и Луганском», — рассказали в МИД.

Ранее Лавров и глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо обсудили в рамках телефонного разговора борьбу с COVID-19.