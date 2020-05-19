Лавров и глава МИД Италии обсудили борьбу с коронавирусом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо обсудили в рамках телефонного разговора борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Главы внешнеполитических ведомств отметили эффективную координацию работы по линии министерств и ведомств двух стран в противодействии пандемии коронавируса. Луиджи Ди Майо от имени правительства Италии выразил признательность Российской Федерации за оказанную помощь в борьбе с распространением данной инфекции на Апеннинах», — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что министры высказались за возобновление полноформатного российско-итальянского сотрудничества по мере нормализации эпидемиологической обстановки.

Также стороны обсудили международную обстановку, включая Ливию.

15 мая все российские военные, помогавшие бороться с коронавирусной инфекцией, вернулись из Италии.