Лавров и глава МИД Италии обсудили борьбу с коронавирусом

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо обсудили в рамках телефонного разговора борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Лавров и глава МИД Италии обсудили борьбу с коронавирусом
  • РИА Новости

«Главы внешнеполитических ведомств отметили эффективную координацию работы по линии министерств и ведомств двух стран в противодействии пандемии коронавируса. Луиджи Ди Майо от имени правительства Италии выразил признательность Российской Федерации за оказанную помощь в борьбе с распространением данной инфекции на Апеннинах», — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что министры высказались за возобновление полноформатного российско-итальянского сотрудничества по мере нормализации эпидемиологической обстановки.

Также стороны обсудили международную обстановку, включая Ливию.

15 мая все российские военные, помогавшие бороться с коронавирусной инфекцией, вернулись из Италии.

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