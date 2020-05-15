Все российские военные вернулись из Италии
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«15 мая 2020 года завершается длившаяся 55 дней гуманитарная операция Минобороны России по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении Минобороны.
Отмечается, что самолётом Ил-76 ВКС России на аэродром Чкаловский из Италии доставлена последняя группа военнослужащих и специальная военная техника.
Российские военные медики привлекались для лечения больных в наиболее пострадавших от коронавируса населённых пунктах области Ломбардия. Они также работали в полевом госпитале в городе Бергамо.
Ранее Минобороны сообщило о завершении вывода специалистов из Италии.