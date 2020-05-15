Все российские военные вернулись из Италии

Последний самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими, которые помогали бороться с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

«15 мая 2020 года завершается длившаяся 55 дней гуманитарная операция Минобороны России по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что самолётом Ил-76 ВКС России на аэродром Чкаловский из Италии доставлена последняя группа военнослужащих и специальная военная техника.

Российские военные медики привлекались для лечения больных в наиболее пострадавших от коронавируса населённых пунктах области Ломбардия. Они также работали в полевом госпитале в городе Бергамо.

Ранее Минобороны сообщило о завершении вывода специалистов из Италии.