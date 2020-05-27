Кремль сообщил о переносе саммитов БРИКС и ШОС

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Саммиты БРИКС и ШОС перенесены на более поздний срок в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сообщили в Кремле.
Кремль сообщил о переносе саммитов БРИКС и ШОС
  • РИА Новости

Решение коснётся ранее запланированных на 21—23 июля в Санкт-Петербурге встречи лидеров стран БРИКС и заседания Совета глав государств — членов ШОС.

«Новые даты саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире в целом», — отметили там.

В начале мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретики по срокам и формату проведения саммита стран — членов СБ ООН.

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