Кремль сообщил о переносе саммитов БРИКС и ШОС

Саммиты БРИКС и ШОС перенесены на более поздний срок в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сообщили в Кремле.

Решение коснётся ранее запланированных на 21—23 июля в Санкт-Петербурге встречи лидеров стран БРИКС и заседания Совета глав государств — членов ШОС.

«Новые даты саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире в целом», — отметили там.

В начале мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретики по срокам и формату проведения саммита стран — членов СБ ООН.