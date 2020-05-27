Омбудсмен рассказала о планах по вывозу российских детей из Сирии

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Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова рассказала о планах по вывозу российских детей из зоны боевых действий в Сирии после снятия ограничений из-за ситуации с коронавирусом.

«Ранее мы сообщали, что полностью к вывозу подготовлены более 30 детей, к сожалению, ситуация с карантином немного сдвинула сроки их возвращения. Но за период самоизоляции мы сумели оформить намного больше пакетов документов и на других несовершеннолетних», — приводит РИА Новости её слова.

По словам Кузнецовой, следующие рейсы вывезут «гораздо больше детей», чем планировалось до введения ограничительных мер.

В феврале омбудсмен подчеркнула, что возвращение российских детей из Сирии можно считать вопросом жизни и смерти из-за опасности, которой они подвергаются на сирийской территории.

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