Источник сообщил о переносе даты саммита ШОС

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Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который был запланирован на 22-23 июля в Санкт-Петербурге, перенесён. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник, знакомый с ходом организации мероприятия.
Источник сообщил о переносе даты саммита ШОС
  • РИА Новости
  • © Алексей Дружинин

«Президент принял решение сдвинуть по срокам это мероприятие, перенести его на более поздний срок, скорее всего, ближе к осени»,— заявил он.

Источник уточнил, что такое решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в государствах-участниках объединения.

«Более или менее обстановка выправляется в Китае, а в остальных странах болезнь продолжает распространяться. Поэтому признано целесообразным на данном этапе воздержаться от проведения мероприятия до прояснения ситуации, с тем, чтобы и подготовиться соответствующим образом», — пояснил он.

В начале мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретики по срокам и формату проведения саммита стран — членов СБ ООН.

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