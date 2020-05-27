Источник сообщил о переносе даты саммита ШОС
- РИА Новости
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«Президент принял решение сдвинуть по срокам это мероприятие, перенести его на более поздний срок, скорее всего, ближе к осени»,— заявил он.
Источник уточнил, что такое решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в государствах-участниках объединения.
«Более или менее обстановка выправляется в Китае, а в остальных странах болезнь продолжает распространяться. Поэтому признано целесообразным на данном этапе воздержаться от проведения мероприятия до прояснения ситуации, с тем, чтобы и подготовиться соответствующим образом», — пояснил он.
В начале мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретики по срокам и формату проведения саммита стран — членов СБ ООН.