В Нидерландах за сутки выявили 133 новых случая коронавируса

В Нидерландах за сутки выявили 133 новых случая инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения Нидерландов.

Так, общее число выявленных случаев в стране достигло 45 578.

За сутки 26 человек с COVID-19 скончались, а общее число умерших с таким диагнозом в Нидерландах достигло 5856.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.