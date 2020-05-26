В Германии число выявленных случаев коронавируса превысило 179 тысяч

В Германии число выявленных случаев коронавирусной инфекции превысило 179 002. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

Отмечается, что за сутки в стране выявили 432 случая COVID-19.

Всего 8302 человека с коронавирусом скончались.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.