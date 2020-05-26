Трюдо провёл переговоры с Меркель

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Трюдо провёл переговоры с Меркель
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте канадского премьера.

Отмечается, что стороны обсудили действия, предпринимаемые в Канаде и Германии для защиты здоровья, безопасности и экономического благополучия их граждан.

Они «обсудили важность глобальной координации в совместной борьбе с вирусом в мире, который более связан, чем когда-либо прежде».

Трюдо и Меркель «подчеркнули необходимость поддержки уязвимых стран в реагировании на COVID-19 и обеспечения устойчивого долгосрочного восстановления».

Ранее Трюдо обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном ситуацию с пандемией COVID-19.

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