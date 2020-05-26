Трюдо провёл переговоры с Меркель
- Reuters
Об этом сообщается на сайте канадского премьера.
Отмечается, что стороны обсудили действия, предпринимаемые в Канаде и Германии для защиты здоровья, безопасности и экономического благополучия их граждан.
Они «обсудили важность глобальной координации в совместной борьбе с вирусом в мире, который более связан, чем когда-либо прежде».
Трюдо и Меркель «подчеркнули необходимость поддержки уязвимых стран в реагировании на COVID-19 и обеспечения устойчивого долгосрочного восстановления».
Ранее Трюдо обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном ситуацию с пандемией COVID-19.