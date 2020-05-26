В Мексике число выявленных случаев коронавируса достигло 71 105
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«Лабораторные исследования подтвердили наличие вируса у 71 105 человек», — сообщил Аломия.
Отмечается, что за сутки 239 человек с коронавирусом скончались. Общее число скончавшихся выросло до 7 633.
Ранее сообщалось, что в Бразилии число выявленных случаев инфицирования COVID-19 достигло 374 898.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.