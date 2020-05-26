В Бразилии число выявленных случаев коронавируса превысило 370 тысяч
- Reuters
Об этом информирует CNN со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что за сутки в Бразилии выявили 11 687 новых случаев коронавируса, 807 человек с коронавирусом скончались.
Ранее американский лидер Дональд Трамп принял решение приостановить въезд в США для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.