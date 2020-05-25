В Нидерландах выявлена возможная передача коронавируса от норок человеку

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Вице-премьер, министр сельского хозяйства, окружающей среды и качества продуктов питания Нидерландов Карола Схаутен заявила, что в стране выявлен второй случай возможной передачи коронавирусной инфекции COVID-19 от норок к человеку.
В Нидерландах выявлена возможная передача коронавируса от норок человеку
  • Reuters

«Заражение одного из фермеров, занимающегося разведением норок в районе населённого пункта Дёрне (провинция Северный Брабант), возможно, является вторым случаем передачи вируса от животного человеку в Нидерландах», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что выводы основываются на анализе генетического происхождения вируса.

Также Схаутен добавила, что риск передачи коронавируса от норок к человеку считается ничтожным. 

Ранее сообщалось, что ВОЗ пока не нашла доказательств уханьского источника коронавируса.

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