В Нидерландах выявлена возможная передача коронавируса от норок человеку
- Reuters
«Заражение одного из фермеров, занимающегося разведением норок в районе населённого пункта Дёрне (провинция Северный Брабант), возможно, является вторым случаем передачи вируса от животного человеку в Нидерландах», — приводит ТАСС её слова.
Она отметила, что выводы основываются на анализе генетического происхождения вируса.
Также Схаутен добавила, что риск передачи коронавируса от норок к человеку считается ничтожным.
Ранее сообщалось, что ВОЗ пока не нашла доказательств уханьского источника коронавируса.