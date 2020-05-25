МИД КНР ответил на слова советника Трампа о вакцине от коронавируса

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Пекин считает безосновательными заявления Вашингтона о том, что Китай может попытаться выкрасть американскую вакцину от коронавируса, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
МИД КНР ответил на слова советника Трампа о вакцине от коронавируса
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«Заявления США безосновательны. Китай добился значительного прогресса в области разработки вакцины от COVID-19, зачем нам смотреть на США», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, вне зависимости от того, какая страна первой завершит разработку вакцины, это будет существенным вкладом в борьбу против вируса.

Представитель министерства подчеркнул, что речь идёт о гонке не между странами, а между человечеством и вирусом, и отметил готовность Китая делиться своим опытом в области исследований.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Китай может попытаться выкрасть у Соединённых Штатов вакцину от COVID-19.

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