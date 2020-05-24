Советник Трампа заявил, что КНР может выкрасть у США вакцину от COVID

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Китай может попытаться выкрасть у США вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Думаю, мы первые разработаем вакцину. Есть вероятность, и об этом были сообщения, что Китай занимается шпионажем, пытаясь найти исследователей и технологии», — сказал он в интервью CBS.

По словам О'Брайена, у Китая «большая история кражи американских секретов и интеллектуальной собственности, подделки американских технологий».

«Поэтому я не был бы удивлён, если они сделают это с вакциной», — добавил О'Брайен.

Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал о работе по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.