Советник Трампа заявил, что КНР может выкрасть у США вакцину от COVID
- РИА Новости
«Думаю, мы первые разработаем вакцину. Есть вероятность, и об этом были сообщения, что Китай занимается шпионажем, пытаясь найти исследователей и технологии», — сказал он в интервью CBS.
По словам О'Брайена, у Китая «большая история кражи американских секретов и интеллектуальной собственности, подделки американских технологий».
«Поэтому я не был бы удивлён, если они сделают это с вакциной», — добавил О'Брайен.
Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал о работе по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.