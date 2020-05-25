В Мексике число выявленных случаев коронавируса достигло 68 620

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В Мексике число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 51 633. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

«Согласно обновленным сегодня данным, за все время скончались от осложнений при COVID 7394 человека», — сообщил директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

Отмечается, что за сутки 215 человек с коронавирусом скончались.

Ранее сообщалось, что в Бразилии число выявленных случаев инфицирования COVID-19 достигло 363 211.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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