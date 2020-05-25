В Бразилии число выявленных случаев коронавируса превысило 360 тысяч
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что за сутки в Бразилии выявили 15 813 новых случаев коронавируса, 653 человека с коронавирусом скончались.
Ранее американский лидер Дональд Трамп принял решение приостановить въезд в США для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.