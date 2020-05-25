Корреспондет RT Arabic заявила о попытке нападения при освещении судебного процесса над Нетаньяху

Корреспондент RT Arabic Далия Намари, которая освещала ход судебного процесса над премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, сообщила о попытке нападения на неё со стороны ультраправых израильских экстремистов.

Она рассказала, что «офицеры израильской полиции попросили нас стоять за металлическим ограждением рядом с экстремистами израильского правого крыла».

«Нам не позволили перейти на другое место. Несмотря на наши многократные просьбы к полицейским разрешить нам перейти на другое место, нам этого не позволили. Экстремисты, услышав нашу арабскую речь во время моих попыток записать звук на камеру для репортажа об уголовном деле против Нетаньяху, начали нас провоцировать. Они толкали меня, а один из них поднял руку, пытаясь меня ударить. И это несмотря на то, что я попросила его отойти, чтобы дать мне возможность работать и избежать заражения коронавирусом или чем-либо ещё. Он пытался напасть на меня на глазах у израильских полицейских», — сообщила Намари.

Она заявила, что «отодвинула металлическое ограждение, пытаясь уйти с нашим телеоператором, который также подвергся нападению стоявших позади него израильских поселенцев».

Намари отметила, что это «явное отсутствие всякого уважения свободы слова и прессы».

Ранее сообщалось, что в рамках судебного процесса по делу Нетаньяху планируется заслушать около 300 свидетелей обвинения.