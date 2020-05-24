Террористы обстреляли населённый пункт в Латакии

Террористическая группировка обстреляла населённый пункт в сирийской провинции Латакия.

«Зафиксирован обстрел населённого пункта Машария в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации...» — приводит РИА Новости сообщение руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Олега Журавлёва.

Он отметил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что террористы совершили обстрел в населённых пунктах в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия.