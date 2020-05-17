Террористы обстреляли населённые пункты в трёх провинциях САР

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил, что террористическая организация «Джабхат ан-Нусра»* совершила обстрел в населённых пунктах в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия.
Террористы обстреляли населённые пункты в трёх провинциях САР
  • © Reuters

«Зафиксировано три обстрела населённого пункта Джубас, один обстрел населённого пункта Квкаба, один обстрел населённого пункта Мардих, один обстрел населённого пункта Кафер-Баттих, один обстрел населённого пункта Маарет-Мухос в провинции Идлиб, один обстрел населённого пункта Урум-эс-сугра, один обстрел населённого пункта Хербет-Джезрая, один обстрел населённого пункта Кафер-Таала в провинции Алеппо, один обстрел населённого пункта Сальма в провинции Латакия», — цитирует РИА Новости Журавлёва.

Он также сообщил, что силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас — Швайхан — Айн-Иса — Афан — Хак-Эль-Сура — аэродром Квайрес — аэродром Метрас.

Ранее замначальника штаба материально-технического обеспечения группировки войск Вооружённых сил России в Сирии полковник Максим Герасимов сообщал, что российская сторона впервые направила гуманитарный груз в провинцию Хасеке в Сирии. 

«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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