Россия впервые направила гуманитарный груз в сирийскую провинцию Хасеке
- AFP
«Сегодня в порту Тартус производится погрузка гуманитарного груза объёмом более 170 тонн на автомобильный транспорт с последующей доставкой в три отдела Центра по примирению враждующих сторон в Заевфратье. Маршрут автомобильной колонны составляет более полутора тысяч километров в одну сторону», — приводит ТАСС его слова.
Герасимов отметил, что гумпомощь доставят в три населённых пункта и передадут местной администрации.
В середине апреля Россия передала Сирии первую партию помощи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.