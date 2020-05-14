Россия впервые направила гуманитарный груз в сирийскую провинцию Хасеке

Российская сторона впервые направила гуманитарный груз в провинцию Хасеке в Сирии. Об этом сообщил замначальника штаба материально-технического обеспечения группировки войск Вооружённых сил России в Сирии полковник Максим Герасимов.

«Сегодня в порту Тартус производится погрузка гуманитарного груза объёмом более 170 тонн на автомобильный транспорт с последующей доставкой в три отдела Центра по примирению враждующих сторон в Заевфратье. Маршрут автомобильной колонны составляет более полутора тысяч километров в одну сторону», — приводит ТАСС его слова.

Герасимов отметил, что гумпомощь доставят в три населённых пункта и передадут местной администрации.

В середине апреля Россия передала Сирии первую партию помощи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.