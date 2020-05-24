МИД: Китай готов сотрудничать по установлению происхождения COVID-19

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Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе пресс-конференции заявил, что китайская сторона готова сотрудничать с мировым сообществом для установления источника происхождения коронавирусной инфекции COVID-19.
МИД: Китай готов сотрудничать по установлению происхождения COVID-19
  • РИА Новости

«Китайская сторона придерживается открытой позиции в вопросе научно-исследовательского сотрудничества с международным научным сообществом для исследования источника коронавируса», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, в Пекине считают, что данный процесс должен быть профессиональным, справедливым и конструктивным. Ван И отметил, что необходимо исключить политическое вмешательство в вопросе поиска источника коронавируса.

Он добавил, что в Китае выступают против «презумпции виновности».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости активной политической и финансовой поддержки Всемирной организации здравоохранения для победы над коронавирусом.

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