В Китае за сутки выявили 36 бессимптомных носителей коронавируса
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
Активные случаи заболевания выявили у жителей Шанхая и провинций Гуандун и Цзилинь.
За сутки в КНР не зарегистрировали летальных исходов, связанных с коронавирусом.
При этом 371 человек с бессимптомным течением заболевания остаётся под медицинским наблюдением.
Накануне в Китае впервые с января не выявили ни одного случая инфицирования коронавирусом.
В то же время премьер Госсовета КНР Ли Кэцян предупредил, что эпидемия коронавируса в Китае ещё не закончилась.