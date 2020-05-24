В Китае за сутки выявили 36 бессимптомных носителей коронавируса

В Китае за сутки выявили три новых активных случая заболевания коронавирусом и 36 бессимптомных носителей инфекции.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Активные случаи заболевания выявили у жителей Шанхая и провинций Гуандун и Цзилинь.

За сутки в КНР не зарегистрировали летальных исходов, связанных с коронавирусом.

При этом 371 человек с бессимптомным течением заболевания остаётся под медицинским наблюдением.

Накануне в Китае впервые с января не выявили ни одного случая инфицирования коронавирусом.

В то же время премьер Госсовета КНР Ли Кэцян предупредил, что эпидемия коронавируса в Китае ещё не закончилась.