Посольство России в США прокомментировало статью Bloomberg о рейтинге Путина

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Посольство России в США призвало агенство Bloomberg принести извинения аудитории в связи с публикацией статьи, содержащей дезинформацию о рейтинге российского президента Владимира Путина.

Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Отмечается, что Bloomberg опубликовало статью со ссылкой на ВЦИОМ о том, что рейтинг Путина снижается из-за вызванного коронавирусом кризиса и составляет 27%.

В российском посольстве уточнили, что в первоисточнике указан реальный уровень доверия — 67%.

«Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию», — заявили в посольстве.

Ранее российское посольство в США потребовало от американского издания Bloomberg опровергнуть опубликованные недостоверные данные о количестве больничных коек в России.

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