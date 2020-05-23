За сутки в Турции выявили более 1100 больных коронавирусом
- Reuters
Об этом говорится в инфографике, опубликованной на странице министра в Twitter.
Отмечается, что за последние 24 часа было сделано 40 178 тестов и зарегистрировано 1186 новых случаев коронавируса.
Кроме того, за указанное время от коронавируса скончались 32 больных, в результате чего общее число умерших достигло 4308.
Количество заболевших в стране к настоящему моменту составляет 155 686.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в стране, которые были приняты из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.