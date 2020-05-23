Восемь человек погибли при обрушении на стройке в Китае
В Китае в провинции Гуандун восемь человек погибли и один пострадал в результате обрушения лесов на строительной площадке. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.
- Reuters
По данным местных властей, пострадавший получил травмы лёгкой степени тяжести, его госпитализировали.
В связи с произошедшим проводится расследование.
В марте в Китае при обрушении отеля погибли 20 человек.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: