Восемь человек погибли при обрушении на стройке в Китае

В Китае в провинции Гуандун восемь человек погибли и один пострадал в результате обрушения лесов на строительной площадке. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Reuters

По данным местных властей, пострадавший получил травмы лёгкой степени тяжести, его госпитализировали. В связи с произошедшим проводится расследование. В марте в Китае при обрушении отеля погибли 20 человек.