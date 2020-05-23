Восемь человек погибли при обрушении на стройке в Китае

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В Китае в провинции Гуандун восемь человек погибли и один пострадал в результате обрушения лесов на строительной площадке. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.
Восемь человек погибли при обрушении на стройке в Китае
  • Reuters

По данным местных властей, пострадавший получил травмы лёгкой степени тяжести, его госпитализировали.

В связи с произошедшим проводится расследование.

В марте в Китае при обрушении отеля погибли 20 человек.

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