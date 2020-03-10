Число жертв обрушения отеля в Китае возросло до 20

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Число жертв обрушения отеля в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая возросло до 20, пострадали более 40 человек, заявил замглавы управления по чрезвычайным ситуациям КНР Шан Юн.
Число жертв обрушения отеля в Китае возросло до 20
  • © China Daily via REUTERS

Он отметил, что десять человек по-прежнему находятся под завалами, передаёт РИА Новости.

«Из-под обломков удалось извлечь 61 человека, из них 20 человек погибли, 41 получил травмы, ещё десять человек по-прежнему остаются под завалами», — сказал Шан Юн.

Поисково-спасательные работы на месте инцидента продолжаются.

Ранее стало известно, что из-под завалов рухнувшего в китайской провинции Фуцзянь отеля спасатели извлекли 50 человек, у двоих из них уже не было признаков жизни.

Сообщалось, что под завалами оказались 70 человек.

Как передавали китайские СМИ, здание использовалось для карантина людей, находившихся в тесном контакте с заражёнными новым типом коронавирусной инфекции COVID-19.

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