Число жертв обрушения отеля в Китае возросло до 20
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Он отметил, что десять человек по-прежнему находятся под завалами, передаёт РИА Новости.
«Из-под обломков удалось извлечь 61 человека, из них 20 человек погибли, 41 получил травмы, ещё десять человек по-прежнему остаются под завалами», — сказал Шан Юн.
Поисково-спасательные работы на месте инцидента продолжаются.
Ранее стало известно, что из-под завалов рухнувшего в китайской провинции Фуцзянь отеля спасатели извлекли 50 человек, у двоих из них уже не было признаков жизни.
Сообщалось, что под завалами оказались 70 человек.
Как передавали китайские СМИ, здание использовалось для карантина людей, находившихся в тесном контакте с заражёнными новым типом коронавирусной инфекции COVID-19.