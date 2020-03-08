Из-под завалов отеля в Китае извлечены 50 человек

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Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в китайской провинции Фуцзянь отеля, у двоих из них уже не было признаков жизни.
Из-под завалов отеля в Китае извлечены 50 человек
  • Reuters

Об этом информирует CGTN со ссылкой на данные местных властей.

«По словам местных властей, двое из 50 человек, вытащенных из-под обломков, мертвы, спасатели всё ещё ищут выживших», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что под завалами после обрушения отеля в городе Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая оказались 70 человек.

Как передавали китайские СМИ, здание использовалось для карантина людей, находившихся в тесном контакте с заражёнными коронавирусом нового типа.

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