Из-под завалов отеля в Китае извлечены 50 человек
- Reuters
Об этом информирует CGTN со ссылкой на данные местных властей.
«По словам местных властей, двое из 50 человек, вытащенных из-под обломков, мертвы, спасатели всё ещё ищут выживших», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что под завалами после обрушения отеля в городе Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая оказались 70 человек.
Как передавали китайские СМИ, здание использовалось для карантина людей, находившихся в тесном контакте с заражёнными коронавирусом нового типа.