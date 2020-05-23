Число погибших в результате крушения самолёта в Пакистане возросло до 97

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Минздрав пакистанской провинции Синд заявил о гибели 97 человек в результате крушения самолёта Airbus A-320.
Число погибших в результате крушения самолёта в Пакистане возросло до 97
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря министерства Миран Юсуф.

Отмечается, что всего на борту было 99 человек, 97 из них погибли, выжили двое.

Уточняется, что идентифицировано пока только 19 тел погибших.

Ранее представитель авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» Абдул Саттар подтвердил информацию о крушении самолёта, перевозившего около 100 человек, рядом с аэропортом города Карачи.

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