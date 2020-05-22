В Пакистане обнаружили чёрный ящик разбившегося самолёта

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Следственная группа обнаружила чёрный ящик пассажирского самолёта Пакистанских международных авиалиний, потерпевшего крушение рядом с аэропортом пакистанского города Карачи.
В Пакистане обнаружили чёрный ящик разбившегося самолёта
  • Reuters

Об этом сообщает Bol News.

«Обнаружен чёрный ящик разбившегося самолёта», — указывает телеканал.

Ранее представитель авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» Абдул Саттар подтвердил информацию о крушении самолёта, перевозившего около 100 человек, рядом с аэропортом города Карачи.

Уточняется, что лайнер рухнул на жилой район.

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