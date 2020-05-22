В Пакистане обнаружили чёрный ящик разбившегося самолёта
- Reuters
Об этом сообщает Bol News.
«Обнаружен чёрный ящик разбившегося самолёта», — указывает телеканал.
حادثے کا شکار طیارے کا بلیک باکس مل گیاhttps://t.co/s8TltBUjlf#PIA#PlaneCrash#BlackBox#BreakingNews#planecrash#PIACrash#Karachi#PIA_Plane_Crashed#PK8303#BOLNews— BOLNetwork (@BOLNETWORK) May 22, 2020
Ранее представитель авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» Абдул Саттар подтвердил информацию о крушении самолёта, перевозившего около 100 человек, рядом с аэропортом города Карачи.
Уточняется, что лайнер рухнул на жилой район.