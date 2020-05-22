Посол России оценил ситуацию с Договором по открытому небу

Короткая ссылка
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал ситуацию вокруг Договора по открытому небу.
Посол России оценил ситуацию с Договором по открытому небу
  • © Global Look Press

Как сообщает РИА Новости, дипломат отметил, что данное соглашение отвечает интересам безопасности самих Соединённых Штатов.

«Твёрдо убеждён, что этот договор полезен всем. Он отвечает интересам безопасности, в первую очередь, конечно же, безопасности европейских государств, России, Соединённых Штатов Америки, Канады», — сказал он.

Также посол указал, что заявление США о намерении выйти из договора не является неожиданностью для российской стороны.

Ранее посольство США в Москве передало Министерству иностранных дел России официальную ноту о решении начать процедуру по выходу Соединённых Штатов из Договора по открытому небу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить