WSJ: переговоры России и США по ДСНВ пройдут в Вене
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Как уточняется, стороны будут представлены замглавы российского МИД Сергеем Рябковым и спецпредставителем США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.
Как пишет РИА Новости, в настоящее время стороны работают над уточнением повестки встречи.
«Достигнуто соглашение, что как можно скорее, учитывая ситуацию с COVID-19, мы соберёмся, чтобы начать переговоры», — сказали в администрации США.
Ранее Сергей Рябков заявил, что со стороны Вашингтона нет никаких сигналов, указывающих на желание США продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.