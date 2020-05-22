WSJ: переговоры России и США по ДСНВ пройдут в Вене

Переговоры США и России по контролю над вооружениями пройдут в Вене, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в американской администрации.

Как уточняется, стороны будут представлены замглавы российского МИД Сергеем Рябковым и спецпредставителем США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.

Как пишет РИА Новости, в настоящее время стороны работают над уточнением повестки встречи.

«Достигнуто соглашение, что как можно скорее, учитывая ситуацию с COVID-19, мы соберёмся, чтобы начать переговоры», — сказали в администрации США.

Ранее Сергей Рябков заявил, что со стороны Вашингтона нет никаких сигналов, указывающих на желание США продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.