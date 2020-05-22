В США предложили запретить выход из соглашений без одобрения конгресса

Американские конгрессмены представили законопроект о запрете президенту страны выходить из международных соглашений без согласия конгресса.

Законопроект под названием «Акт о предотвращении действий, подрывающих безопасность, без одобрения конгресса» (PAUSE) представили Эдвард Марки и Джимми Панетта.

«Выход из Договора по открытому небу является последней главой в методическом демонтаже президентом архитектуры контроля над вооружениями», — написал Марки в Twitter.

По его словам, закон даёт конгрессу право рассматривать решения о прекращении действия любого договора.

21 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Соединённые Штаты выйдут из Договора по открытому небу.

Решение вступает в силу через шесть месяцев.