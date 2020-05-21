В Госдуме оценили заявление о выходе США из Договора по открытому небу

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Анна Лушникова
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в разговоре с RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты выйдут из Договора по открытому небу.
В Госдуме оценили заявление о выходе США из Договора по открытому небу
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«Безусловно, это говорит о подрыве европейской безопасности и доверия друг к другу со стороны Соединённых Штатов. США в этой части используют некие хитросплетения, потому что Договор по открытому небу подписали 34 государства и подавляющее их большинство — страны блока НАТО. И они так или иначе продолжат обмениваться информацией со Штатами», — считает депутат.

Швыткин также подчеркнул, что Россия «не должна спокойно созерцать подобные действия, необходимо принимать ответные меры». 

«Всё это звенья одной цепи, как и непролонгация договора РСМД. США взяли курс не на конструктивные отношения с Россией, а на деструктивную позицию по отношению к нашему государству и на безответственное отношение к структуре европейской безопасности в целом», — сказал он.

Ранее Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из Договора по открытому небу.

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