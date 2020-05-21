Захарова подвергла критике санкции США против Венесуэлы

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США заблокировали более $116 млрд санкциями против Венесуэлы.
Захарова подвергла критике санкции США против Венесуэлы
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«В результате односторонних ограничительных мер США совокупный объём заблокированных венесуэльских активов составляет более $116 млрд», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Она отметила, что таким образом Венесуэлу лишают возможности приобретать диагностические лекарственные средства, вакцины, предметы индивидуальной защиты, медицинское оборудование и расходные материалы.

Ранее делегация США заблокировала российский проект заявления СБ ООН, осуждающий попытку вторжения в Венесуэлу и призывающий уважать суверенитет Боливарианской Республики.

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