Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 95 тысяч

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке заявило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 95 тыс.

Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

«В Африке подтверждено свыше 95 тыс. случаев коронавируса», — говорится в заявлении.

Over 95,000 confirmed #COVID19 cases on the African continent - with more than 34,000 recoveries & 2,995 deaths. View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTgpic.twitter.com/BG2mUEIubd — WHO African Region (@WHOAFRO) May 21, 2020

При этом указывается, что умерли из-за коронавируса в регионе 2995 человек, а выздоровели — более 34 тыс.

Уточняется, что наибольшее число больных зарегистрировано в ЮАР — 18 003, умерли там из-за COVID-19 339 человек.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Африке вызывает беспокойство.