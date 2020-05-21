Ещё в трёх префектурах Японии отменили режим ЧС

В японских префектурах Киото, Осака и Хёго снимается режим чрезвычайной ситуации, введённый из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура.

«14 мая мы решили отменить режим ЧС в 39 префектурах и оставить его в других восьми. Что касается этих восьми префектур, то мы провели анализ данных о ситуации с заражением и пришли к выводу, что будет уместным снять режим ЧС в Киото, Осаке и Хёго», — цитирует его ТАСС.

Министр отметил, что в данных префектурах число новых случаев коронавируса в неделю не превышает показателя 0,05 на 100 тыс. жителей, а также медицинские учреждения имеют дополнительные ресурсы.

В то же время режим ЧС сохраняется в северной префектуре Хоккайдо, в Токио и соседних с ним префектурах Канагава, Тиба и Сайтама, которые формируют так называемую зону Большого Токио.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отмене ЧС в большинстве регионов страны.