В семи префектурах Японии введён режим ЧС из-за коронавируса

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Режим чрезвычайной ситуации на месяц вводится в Токио, Осаке и ещё пяти префектурах Японии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом объявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.
В семи префектурах Японии введён режим ЧС из-за коронавируса
  • Reuters

В частности, режим ЧС до 6 мая будет действовать также в Канагаве, Сайтаме, Тибе, Хёго и Фукуоке.

«Мы находимся в той ситуации, когда быстрое распространение инфекции по всей стране окажет серьёзное влияние на жизнь и здоровье людей. Учитывая этот факт, я объявляю режим ЧС», — объявил Абэ в своём обращении, которое транслировал телеканал NHK.

Гражданам разрешается выходить из дома за продуктами и лекарствами и для получения медицинской помощи.

Ранее Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавируса.

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