В семи префектурах Японии введён режим ЧС из-за коронавируса
- Reuters
В частности, режим ЧС до 6 мая будет действовать также в Канагаве, Сайтаме, Тибе, Хёго и Фукуоке.
«Мы находимся в той ситуации, когда быстрое распространение инфекции по всей стране окажет серьёзное влияние на жизнь и здоровье людей. Учитывая этот факт, я объявляю режим ЧС», — объявил Абэ в своём обращении, которое транслировал телеканал NHK.
Гражданам разрешается выходить из дома за продуктами и лекарствами и для получения медицинской помощи.
Ранее Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавируса.