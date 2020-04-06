В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса

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Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Его выступление транслировал телеканал NHK.
В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса
  • Reuters

«Уже 7 апреля я намерен объявить о введении режима чрезвычайной ситуации», — цитирует его РИА Новости.

Меры будут распространяться на столичный регион Токио и шесть префектур: Осака, Фукуока, Тиба, Канагава, Сайтама, Хёго.

Вместе с тем премьер подчеркнул, что, «в отличие от зарубежных стран, закрытия городов не будет».

В марте Абэ заявил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах согласился перенести Олимпиаду-2020 в Токио на следующий год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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