В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Его выступление транслировал телеканал NHK.

«Уже 7 апреля я намерен объявить о введении режима чрезвычайной ситуации», — цитирует его РИА Новости.

Меры будут распространяться на столичный регион Токио и шесть префектур: Осака, Фукуока, Тиба, Канагава, Сайтама, Хёго.

Вместе с тем премьер подчеркнул, что, «в отличие от зарубежных стран, закрытия городов не будет».

В марте Абэ заявил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах согласился перенести Олимпиаду-2020 в Токио на следующий год из-за пандемии коронавирусной инфекции.