В Китае за сутки выявили 31 бессимптомного носителя коронавируса

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В Китае за сутки выявили два новых случая активного заболевания коронавирусом и 31 бессимптомного носителя инфекции.
В Китае за сутки выявили 31 бессимптомного носителя коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Активные случаи заболевания COVID-19 были зафиксированы в провинции Гуандун и в Шанхае.

За сутки в стране не зарегистрировано летальных исходов, связанных с коронавирусом.

Под медицинским наблюдением в КНР остаются 375 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции.

Ранее власти китайского города Ухань, где была зарегистрирована первая вспышка новой инфекции, пообещали не допустить повторной эпидемии.

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