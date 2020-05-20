В США оценили ущерб от пандемии коронавируса

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона полагает, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла ущерб в $9 трлн.
В США оценили ущерб от пандемии коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, вклад Китая в борьбу с пандемией «ничтожен по сравнению с ценой», которую КНР «заставил заплатить весь мир». 

«Эта чума уже обошлась в 90 тыс. жизней американцев, более 36 млн американцев потеряли работу с марта. По всему миру — 300 тыс. умерших и, по нашим оценкам, может быть до $9 трлн (ущерба)», — сказал он на пресс-конференции.

Ранее Китай попросил США прекратить необоснованные заявления о коронавирусе.

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