В США оценили ущерб от пандемии коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, вклад Китая в борьбу с пандемией «ничтожен по сравнению с ценой», которую КНР «заставил заплатить весь мир».
«Эта чума уже обошлась в 90 тыс. жизней американцев, более 36 млн американцев потеряли работу с марта. По всему миру — 300 тыс. умерших и, по нашим оценкам, может быть до $9 трлн (ущерба)», — сказал он на пресс-конференции.
Ранее Китай попросил США прекратить необоснованные заявления о коронавирусе.