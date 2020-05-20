Лавров провёл разговор с главой МИД Австралии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своей австралийской коллегой Мариз Пэйн.

«М. Пэйн затронула вопрос о продолжающемся расследовании катастрофы рейса МН17 в небе над Украиной в июле 2014 г. С.В. Лавров отметил, что Россия распространяет в ООН развёрнутый документ с фактами, показывающими серьёзные проблемы в работе созданной Нидерландами Совместной следственной группы (ССГ), чья деятельность не отвечает высоким требованиям, содержащимся в резолюции СБ ООН 2166», — говорится в сообщении МИД России.

Отмечается, что подтверждена готовность российских экспертов к проведению консультаций с австралийскими и нидерландскими коллегами для прояснения конкретных ответов на вопросы, поставленные в ходе сотрудничества с ССГ.

Также стороны обсудили пандемию коронавируса и торговые отношения.

Ранее МИД России оценил решение суда об анонимности свидетелей по делу МН17.