Истребитель F-35A Lightning II разбился во Флориде

Американский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе в штате Флорида.

«F-35A Lightning II, приписанный к 58-й истребительной эскадрилье, разбился... на базе ВВС «Эглин» во Флориде», — говорится в сообщении 33-го истребительного крыла ВВС США в Facebook.

Пилоту удалось катапультироваться, он был доставлен в больницу для обследования. В настоящее время он находится в стабильном состоянии.

Крушение самолёта расследуется.

15 мая стало известно, что американский истребитель пятого поколения F-22 потерпел крушение во Флориде при выполнении учебного полёта. Об этом сообщило командование авиабазы ВВС «Эглин».