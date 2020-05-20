Истребитель F-35A Lightning II разбился во Флориде

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Американский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе в штате Флорида.
Истребитель F-35A Lightning II разбился во Флориде
  • Reuters

«F-35A Lightning II, приписанный к 58-й истребительной эскадрилье, разбился... на базе ВВС «Эглин» во Флориде», — говорится в сообщении 33-го истребительного крыла ВВС США в Facebook.

Пилоту удалось катапультироваться, он был доставлен в больницу для обследования. В настоящее время он находится в стабильном состоянии.

Крушение самолёта расследуется.

15 мая стало известно, что американский истребитель пятого поколения F-22 потерпел крушение во Флориде при выполнении учебного полёта. Об этом сообщило командование авиабазы ВВС «Эглин».

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