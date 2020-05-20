В Китае за сутки выявили пять новых случаев заболевания коронавирусом

В Китае за сутки выявили пять новых случаев активного заболевания коронавирусной инфекцией, а также 16 бессимптомных инфицированных.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

При этом только два инфицированных прибыли из-за границы.

Всего в стране под медицинским наблюдением остаются 368 бессимптомных носителей коронавируса.

За сутки в Китае не зафиксировано летальных исходов у пациентов с COVID-19.

Ранее власти китайского города Ухань, где была зарегистрирована первая вспышка коронавирусной инфекции, пообещали не допустить повторной эпидемии.