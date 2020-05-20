В Китае за сутки выявили пять новых случаев заболевания коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
При этом только два инфицированных прибыли из-за границы.
Всего в стране под медицинским наблюдением остаются 368 бессимптомных носителей коронавируса.
За сутки в Китае не зафиксировано летальных исходов у пациентов с COVID-19.
Ранее власти китайского города Ухань, где была зарегистрирована первая вспышка коронавирусной инфекции, пообещали не допустить повторной эпидемии.