Лавров: Россия отказалась от учений у границ НАТО на период пандемии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские военные на период пандемии коронавируса отказались от проведения учений вблизи линии соприкосновения со странами НАТО.

«На период, который мы сейчас все переживаем, на период коронавирусной инфекции, наши военные сообщили о том, что они сокращают масштаб учений и не планируют каких-либо учений вблизи линии соприкосновения с Североатлантическим альянсом», — заявил Лавров.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам министерской сессии Совета государств Балтийского моря в формате видеосвязи.

Ранее американское командование в Европе оценило возможное сокращение или отмену из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 учений НАТО.