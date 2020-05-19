Лавров: Россия отказалась от учений у границ НАТО на период пандемии
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«На период, который мы сейчас все переживаем, на период коронавирусной инфекции, наши военные сообщили о том, что они сокращают масштаб учений и не планируют каких-либо учений вблизи линии соприкосновения с Североатлантическим альянсом», — заявил Лавров.
Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам министерской сессии Совета государств Балтийского моря в формате видеосвязи.
Ранее американское командование в Европе оценило возможное сокращение или отмену из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 учений НАТО.