Лавров: Россия отказалась от учений у границ НАТО на период пандемии

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские военные на период пандемии коронавируса отказались от проведения учений вблизи линии соприкосновения со странами НАТО.
Лавров: Россия отказалась от учений у границ НАТО на период пандемии
  • globallookpress.com

«На период, который мы сейчас все переживаем, на период коронавирусной инфекции, наши военные сообщили о том, что они сокращают масштаб учений и не планируют каких-либо учений вблизи линии соприкосновения с Североатлантическим альянсом», — заявил Лавров.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам министерской сессии Совета государств Балтийского моря в формате видеосвязи.

Ранее американское командование в Европе оценило возможное сокращение или отмену из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 учений НАТО.

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