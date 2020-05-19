Москалькова оценила ситуацию с задержанным в США россиянином Олегом Никитиным

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что обратится к властям США и в международные организации с требованием защитить права россиянина Олега Никитина.

Как передаёт ФАН, Никитин уже более восьми месяцев находится в американской тюрьме за нарушение экспортного законодательства.

«Олегу Никитину предъявили абсурдные обвинения в шпионаже, работе на российское правительство, попытке обойти американские санкции, хотя он не находится в санкционном списке. Полгода к Олегу Никитину не допускали консульских работников, а нанятые за огромные деньги адвокаты пропали вместе с деньгами, которые семья с трудом собрала, продав всё», — подчеркнула Москалькова.

Ранее сообщалось, что Олег Никитин, который был арестован в США по обвинению в мошенничестве и отмывании денежных средств, не признаёт свою вину.