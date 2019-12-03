Арестованный в США россиянин Олег Никитин не признал вину

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Россиянин Олег Никитин, который был арестован в США по обвинению в мошенничестве и отмывании денежных средств, не признаёт свою вину. Об этом заявили в пресс-службе посольства России в США.
Арестованный в США россиянин Олег Никитин не признал вину
  • © Thomas Frey/dpa
  • globallookpress.com

Как отмечается, дипломаты посольства находятся на связи с Никитиным, содержащимся под стражей в изоляторе в штате Джорджия.

«Росгражданин свою вину не признаёт. С момента ареста россиянина местными властями в сентябре поддерживаем также постоянный контакт с его родственниками и адвокатом», — говорится в сообщении в Facebook.

Ранее в Минюсте США заявили, что двум россиянам — Олегу Никитину и Антону Черемухину — предъявлены обвинения в попытке обойти американские санкции.

Такие же обвинения выдвинуты и в отношении двух граждан Италии и одного американца.

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